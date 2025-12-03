ایپل کا بھارتی حکومت کی سرکاری جاسوس ایپ موبائل میں نصب کرنے سے انکار
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)امریکی موبائل فون کمپنی ایپل نے بھارتی حکومت کا فونز میں نگرانی کی سرکاری ایپ نصب کرنے کا حکم ماننے سے انکار کردیا۔۔۔
بھارتی اپوزیشن اور سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد پہلے ہی اس ایپ کو سرکاری جاسوسی قرار دے کر مسترد کرچکی ۔کانگریسی رہنما پریانکا گاندھی نے اسے جاسوسی ایپ قرار دیتے ہوئے کہا شہریوں کی رازداری کو نشانہ بنا کر مودی سرکار آمریت لارہی ہے ۔صحافی رعنا ایوب نے کہا حفاظت کے نام پر مودی حکومت لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں گُھسنا چاہتی ہے ۔