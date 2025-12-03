صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا :خودکش حملے کی دھمکی دینے والا افغان شہری گرفتار

ٹیکساس(رائٹرز،اے ایف پی)امریکی ریاست ٹیکساس میں امریکی شہریوں کے خلاف خودکش حملہ کرنے کی دھمکی دینے والے 30 سالہ افغان شہری محمد داؤد الکوزے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔۔

 ،امریکی محکمہ انصاف کے مطابق الکوزے نے 23 نومبر کو ویڈیو بنا کر اسے ٹک ٹاک، ایکس اور فیس بک پر شیئر کیا، جس میں وہ طالبان کی تعریف اور حملے کی دھمکی دیتا ہے ۔ ایف بی آئی کے مطابق ملزم کو کارروائی کرنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ اگر الزامات ثابت ہوئے تو اسے پانچ سال تک قید ہو سکتی ہے ۔ یہ گرفتاری وائٹ ہاؤس کے قریب حالیہ فائرنگ کے بعد افغان پناہ گزینوں کے خلاف سخت اقدامات کے تناظر میں ہوئی ہے ۔

 

 

