پیوٹن کا دورہ:بھارت یورپی سفارتکاروں کے مضمون پر ناراض
عوامی طور پر مشورے دینا قابل قبول سفارتی رویہ نہیں :بھارتی وزارت خارجہ مضمون کھلا پروپیگنڈا،بھارتی میڈیا کی بنانا ری پبلک جیسی ذہنیت :سابق سفیر
نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ )روسی صدر پیوٹن دو روزہ سرکاری دورے پر آج جمعرات کو بھارت آ رہے ہیں۔ ان کے دہلی پہنچنے سے قبل ہی ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے سفارت کاروں کے مشترکہ مضمون نے سفارتی تنازع کھڑا کر دیا ۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس اقدام کو ناقابل قبول اور غیر معمولی قرار دیا ہے ۔برطانیہ کی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون، فرانس کے سفیر تھیری میتھو اور جرمنی کے سفیر فِلپ ایکر مین کے مشترکہ مضمون کے حوالے سے بھارتی وزارتِ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہایہ بہت غیر معمولی ہے ۔ کسی تیسرے ملک کے تعلقات پر عوامی طور پر مشورے دینا قابلِ قبول سفارتی رویہ نہیں۔ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے ۔یکم دسمبر کو شائع ہونے والے مضمون کا عنوان ہے ’’دنیا چاہتی ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو، مگر روس امن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں دکھائی دیتا‘‘۔
اس میں یوکرین جنگ کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور صدر پیوٹن پرانسانی جان کی مکمل بے قدری کا الزام لگایا گیا ہے ۔روس میں بھارت کے سابق سفیر اور سابق خارجہ سیکرٹری کنول سبل نے اس مضمون پر ردعمل دیتے ہوئے اسے کھلا پروپیگنڈا قرار دیا اور کہا کہ یہ سفارتی اصولوں کے خلاف ہے ۔بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی نے بھارت میں جرمنی کے سفیر سے بات کی، جس پر کنول سیبل نے ناراضگی ظاہر کی۔انہوں نے لکھایہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ پیوٹن کے دورے سے قبل اے این آئی نے جرمن سفیر کو روس مخالف بیانات دینے کا موقع فراہم کرنے کی خصوصی کوشش کیوں کی۔ ہمارا میڈیا کسی بنانا ری پبلک جیسی ذہنیت رکھتا ہے ۔پورے مضمون میں یوکرین جنگ کا ذمہ دار روس کو قرار دیا گیا ہے ۔ وزیراعظم مودی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے ۔ اس معاملے میں بھارت کا موقف واضح ہے ۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل میدان جنگ میں نہیں نکل سکتا۔دریں اثنا صدر پیوٹن کے دورہ بھارت سے قبل روسی پارلیمان نے بھارت کے ساتھ ایک اہم فوجی لاجسٹک معاہدے ریسیپروکل ایکسچینج آف لاجسٹک سپورٹ کو منظوری دی ہے ۔