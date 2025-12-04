صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیوٹن کا دورہ:بھارت یورپی سفارتکاروں کے مضمون پر ناراض

  • دنیا میرے آگے
پیوٹن کا دورہ:بھارت یورپی سفارتکاروں کے مضمون پر ناراض

عوامی طور پر مشورے دینا قابل قبول سفارتی رویہ نہیں :بھارتی وزارت خارجہ مضمون کھلا پروپیگنڈا،بھارتی میڈیا کی بنانا ری پبلک جیسی ذہنیت :سابق سفیر

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ )روسی صدر پیوٹن دو روزہ سرکاری دورے پر آج جمعرات کو بھارت آ رہے ہیں۔ ان کے دہلی پہنچنے سے قبل ہی ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے سفارت کاروں کے مشترکہ مضمون نے سفارتی تنازع کھڑا کر دیا ۔  بھارتی وزارت خارجہ نے اس اقدام کو ناقابل قبول اور غیر معمولی قرار دیا ہے ۔برطانیہ کی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون، فرانس کے سفیر تھیری میتھو اور جرمنی کے سفیر فِلپ ایکر مین کے مشترکہ مضمون کے حوالے سے بھارتی وزارتِ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہایہ بہت غیر معمولی ہے ۔ کسی تیسرے ملک کے تعلقات پر عوامی طور پر مشورے دینا قابلِ قبول سفارتی رویہ نہیں۔ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے ۔یکم دسمبر کو شائع ہونے والے مضمون کا عنوان ہے ’’دنیا چاہتی ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو، مگر روس امن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں دکھائی دیتا‘‘۔

اس میں یوکرین جنگ کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور صدر پیوٹن پرانسانی جان کی مکمل بے قدری کا الزام لگایا گیا ہے ۔روس میں بھارت کے سابق سفیر اور سابق خارجہ سیکرٹری کنول سبل نے اس مضمون پر ردعمل دیتے ہوئے اسے کھلا پروپیگنڈا قرار دیا اور کہا کہ یہ سفارتی اصولوں کے خلاف ہے ۔بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی نے بھارت میں جرمنی کے سفیر سے بات کی، جس پر کنول سیبل نے ناراضگی ظاہر کی۔انہوں نے لکھایہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ پیوٹن کے دورے سے قبل اے این آئی نے جرمن سفیر کو روس مخالف بیانات دینے کا موقع فراہم کرنے کی خصوصی کوشش کیوں کی۔ ہمارا میڈیا کسی بنانا ری پبلک جیسی ذہنیت رکھتا ہے ۔پورے مضمون میں یوکرین جنگ کا ذمہ دار روس کو قرار دیا گیا ہے ۔ وزیراعظم مودی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے ۔ اس معاملے میں بھارت کا موقف واضح ہے ۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل میدان جنگ میں نہیں نکل سکتا۔دریں اثنا صدر پیوٹن کے دورہ بھارت سے قبل روسی پارلیمان نے بھارت کے ساتھ ایک اہم فوجی لاجسٹک معاہدے ریسیپروکل ایکسچینج آف لاجسٹک سپورٹ کو منظوری دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشری انصاری کراچی کی حالت پر غمزدہ

ماضی کی ماہرہ خان کو کوئی نصیحت نہیں کرونگی :اداکارہ

دلہنیں ڈرامے دیکھ کر خود کو ہیروئن سمجھنے لگی ہیں:فضیلہ قاضی

شوہر کو لباس پر اعتراض نہیں لوگوں کو کیوں:عنزیلہ عباسی

صبا فیصل کی کاسمیٹک پروسیجر کی ویڈیو وائرل،صارفین کی تنقید

آج لاکھوں میں معاوضہ لیکن نہ خوشی نہ خوشحالی:ساجد حسن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak