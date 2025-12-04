صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رُکوائیں، نوبیل انعام نہیں ملا:ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رُکوائیں، نوبیل انعام نہیں ملا:ٹرمپ

واشنگٹن (نیوز ایجنسیاں )امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں نوبیل انعام نہیں ملا، کہا گیا کہ روس یوکرین جنگ رُکوائیں گے۔۔

 تو نوبیل انعام ملے گا لیکن یہ نہیں دیکھاکہ پاک بھارت جنگ اور باقی 8 جنگیں رُکوائیں۔کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں تو ہر جنگ رُکوانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے لیکن وہ لالچی نہیں بننا چاہتے ۔امریکی صدر نے کہا کہ نوبیل انعام پانے والی خاتون نے بھی انہیں نوبیل انعام کا حق دار قرار دیا۔امریکی صدر کا کہنا تھا 8 جنگیں رُکوائیں اور نویں ختم ہونے والی روس یوکرین جنگ ہوگی ۔دوسری جانب امریکا نے 19 ممالک کے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستیں روک دی ہیں۔ ان میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی شامل ہیں۔ جن ممالک کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار ، صومالیہ، سوڈان، تر کمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم فائنل ٹرافی: عبداللہ کی سنچری کراچی بلوز کو 276 رنز کی برتری

صائم پھر ٹی20 کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے

پاک سری لنکا سیریز،کرکٹرز کو بی بی ایل سے واپس آنا ہوگا

نواز 2025 میں ٹی 20 ٹیم کے بہترین پرفارمر بن گئے

ہمارا سارا فوکس پرو ہاکی لیگ پر ہے :قومی کپتان

نیشنل گیمز، ارشد ندیم بھی ایکشن میں نظر آئیں گے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak