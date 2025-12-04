یوکرین کی نیٹو رکنیت پر روس امریکا مذاکرات بے نتیجہ
ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف ،جیرڈ کشنرکی پیوٹن سے طویل ملاقات روس یوکرین جنگ بندی ، امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت کی گئی
ماسکو(اے ایف پی) ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کی روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدر پیوٹن سے تقریباً 5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ امریکی حکام اور صدر پیوٹن کے درمیان روس یوکرین جنگ بندی اور اس سے متعلق امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔روسی صدارتی دفتر نے صدر پیوٹن اور امریکی حکام کی ملاقات کو تعمیری اور نتیجہ خیز قرار دیا۔روس نے کہا ہے کہ یوکرین کی ممکنہ نیٹو رکنیت ماسکو میں ہونے والے روس امریکا مذاکرات کا اہم ترین نکتہ رہی، تاہم بات چیت کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہوئی ،دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان طویل نشست کے باوجود کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔