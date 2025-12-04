صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو یارک میں 8 امیگریشن ججز نوکری سے برخاست

  • دنیا میرے آگے
نیو یارک(اے ایف پی) امریکی محکمہ انصاف نے نیو یارک میں آٹھ امیگریشن ججز کو برطرف کر دیا، یہ ججز مین ہٹن کے 26 فیڈرل پلازا میں کام کر رہے تھے۔۔

، جہاں غیر قانونی مہاجرین کے کیسز کی سماعت ہوتی ہے ۔ گزشتہ سال پورے ملک میں 90 ججز کو برطرف کیا گیا۔ برطرفی کے اس اقدام کو مہاجرین کے خلاف  انتظامیہ کی سخت پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ججز کی تعیناتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔واضح رہے نیو یارک شہر کو مہاجرین کے لیے محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے ، تاہم اب وفاقی آپریشن جاری ہے ۔

 

 

 

 

 

