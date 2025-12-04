صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان طالبان کا امریکی نیشنل گارڈ فائرنگ واقعے سے لاتعلقی کا اعلان

کابل(اے ایف پی)افغان طالبان نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن میں دو نیشنل گارڈ ز پر افغان نژاد شخص کی فائرنگ کے واقعہ کا افغانستان یا اس کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

 طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ فائرنگ کرنے والا شخص امریکا کا اپنا تربیت یافتہ تھا، اس لیے یہ معاملہ مکمل طور  پر امریکا کا داخلی مسئلہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا افغان عوام یا حکومت سے کوئی تعلق جوڑنا درست نہیں۔ طالبان نے واقعے کی ذمہ داری سختی سے مسترد کر دی۔

 

 

