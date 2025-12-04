صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائس آف امریکا کے کئی اوور سیز دفاتر بند کرنیکا فیصلہ

واشنگٹن (آئی این پی )ٹرمپ انتظامیہ نے وائس آف امریکا کے کئی اوورسیز دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کرلیا۔6 اوورسیز نیوز بیورو اور 4 مارکیٹنگ آفس بند کیے جائیں گے، اوورسیز بیوروزمیں وی او اے پاکستان،انڈونیشیا، کینیا اور چیک ریپبلک شامل ہیں۔۔۔

رپورٹس کے مطابق جرمنی، تھائی لینڈ  اوربوٹسوانا میں وی او اے کے ریڈیو سٹیشنز بھی بند ہونگے ،صدرٹرمپ نے مارچ میں وائس آف امریکاکی سروسز بندکرنے کا حکم دیا تھا،اپریل میں امریکی فیڈرل جج نے وائس آف امریکا کی سروسز بحال کرنے کاحکم دیا۔

 

 

 

