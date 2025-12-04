صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی روپے کی قدر میں ریکارڈ تنزلی ایرانی کرنسی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

  دنیا میرے آگے
نئی دہلی (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)بھارتی روپے کی قدر میں ریکارڈ تنزلی،امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ 89 اعشاریہ 96 سے بڑھ کر 90 اعشاریہ 15 پر آگیا۔بھارتی میڈیا کے۔۔۔

 مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری کے مستقل انخلا اور امریکا بھارت تجارتی معاہدے کی عدم موجودگی نے مضبوط ملکی معاشی بنیادی  ڈھانچے کو شدید متاثر کیا ہے ۔دوسری جانب ایران کی کرنسی ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 12 لاکھ ریال کی نئی تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے ناتواں معاشی ڈھانچے پر جوہری پابندیوں کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے ۔

 

 

