  • دنیا میرے آگے
بھارت:سکیورٹی فورسز کی کارروائی 12ماؤ نواز باغی ،3اہلکار ہلاک

رائے پور(اے ایف پی)بھارتی سکیورٹی فورسز نے چھتیس گڑھ میں ایک کارروائی کے دوران 12 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔۔

، جھڑپوں کے دوران تین اہلکار بھی  ہلاک ہوئے ۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر بیجا پور ضلع کے جنگلی علاقے میں کی گئی ۔یاد رہے دو ماہ قبل باغیوں نے مسلح جدوجہد معطل کر کے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ گزشتہ ہفتوں میں 300 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈالے ۔ 1967 سے جاری اس بغاوت میں 12ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ۔

 

 

