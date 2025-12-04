بھارت:سکیورٹی فورسز کی کارروائی 12ماؤ نواز باغی ،3اہلکار ہلاک
رائے پور(اے ایف پی)بھارتی سکیورٹی فورسز نے چھتیس گڑھ میں ایک کارروائی کے دوران 12 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔۔
، جھڑپوں کے دوران تین اہلکار بھی ہلاک ہوئے ۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر بیجا پور ضلع کے جنگلی علاقے میں کی گئی ۔یاد رہے دو ماہ قبل باغیوں نے مسلح جدوجہد معطل کر کے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ گزشتہ ہفتوں میں 300 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈالے ۔ 1967 سے جاری اس بغاوت میں 12ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ۔