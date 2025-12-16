سڈنی فائرنگ:ملزموں ک شناخت،آسڑیلیا میں یوم سوگ،اسلحہ قوانین سخت کرنیکا فیصلہ
ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں ،حملہ آور باپ ساجد اکرم 1998 میں سٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا :حکام بیٹانوید اکرم آسٹریلیا میں پیدا ہوا،ہرضروری اقدام کیلئے تیار:آسٹریلوی وزیراعظم،مزید ملزموں کی تلاش بند
سڈنی(نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک ) آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر اتوار کو فائرنگ کے واقعہ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان پر پیر کو ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا ،قومی پرچم سرنگوں رہا، آسٹریلوی حکام نے حملہ آور باپ اور بیٹے کی تصدیق کر دی ،پولیس نے مزید ملزموں کی تلاش بند کرنے کا اعلان کردیا۔آسٹریلیا کے وزیراعظم نے سڈنی واقعے کے بعد ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت دیگرضروری اقدامات کا اعلان کیا ہے ۔انتھونی البانیز نے کہا کہ گن لائسنس ہمیشہ کیلئے نہیں ہونے چاہئیں تاہم اب ہم ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت ہرضروری اقدام کے لیے تیار ہیں۔ البانیز نے کہا دونوں افراد کسی بڑے شدت پسند نیٹ ورک کا حصہ نہیں تھے ، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر یہ قدم اُٹھایا۔ کسی منظم گروہ سے تعلق کے شواہد نہیں ملے ۔ لیکن یہ واضح ہے کہ دونوں ‘انتہا پسند نظریے ’ سے متاثر تھے ۔آسٹریلوی وزیرِ اعظم کا کہنا تھا کہ پولیس کسی تیسرے شخص سے کوئی تفتیش نہیں کر رہی۔حملہ آور نوید اکرم سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں البانیز نے تصدیق کی کہ یہ نوجوان انسداد دہشت گردی کی واچ لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور سے 2019 میں دو افراد سے روابط سے متعلق تفتیش کی گئی تھی، جنہیں بعد میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔آسٹریلوی وزیرِ اعظم کا کہنا تھا کہ چھ ماہ کی تفتیش میں حملہ آور کے تشدد یا یہود مخالف کسی منصوبے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔
آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی برک نے تصدیق کی کہ سڈنی کی بونڈائی بیچ کا حملہ آور نوید اکرم اکتوبر 2019 میں آسٹریلین سکیورٹی انٹیلی جنس کی نظر میں آیا تھا۔ ٹونی برک نے بتایا کہ ساجد اکرم 1998 میں سٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا جس کو 2001 میں پارٹنر ویزا دیا گیا تھا، اور وہ تب سے ریذیڈنٹ ریٹرن ویزا پر تھا۔وزیر داخلہ نے بتایا کہ ساجد اکرم کا بیٹا نوید اکرم ایک آسٹریلوی شہری ہے جو یہاں 2001 میں پیدا ہوا۔آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے تصدیق کی ہے کہ بونڈائی ساحل پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک 50 سالہ ساجد اکرم کے پاس چھ لائسنس شدہ بندوقیں تھیں۔ ریاست میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ۔ ان کے پاس تفریحی زمرے میں آنے والی بندوقوں کا اے /بی لائسنس بھی تھا۔اس طرح کے لائسنس یافتہ کے پاس بندوقوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے اور جون تک ایک فرد کے پاس 298 آتشیں اسلحہ رکھنے کا ریکارڈ بھی ہے ۔ واضح رہے سڈنی حملے میں 16افراد ہلا ک ہوئے جن میں ایک 10 سالہ لڑکی بھی شامل ہے ۔دو پولیس افسروں سمیت 42 افراد ہسپتالوں میں زیرِعلاج ہیں جن میں 24 سالہ حملہ آور بھی شامل ہے جس کی حالت تشویشناک ہے ۔ آسٹریلوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بیچ پر حملہ کرنے والے ملزم داعش کے وفادار تھے ۔
ایک حملہ آور سے 6 سال قبل داعش سے روابط کے شبہ میں تحقیقات بھی کی گئیں، حملہ آور آسٹریلین انٹیلی جنس ایجنسی کی نظروں میں تھا۔آسٹریلوی میڈیا کے مطابق جوائنٹ کائونٹر ٹیررازم ٹیم کا خیال ہے کہ نوید اکرم اور ساجد اکرم نے داعش سے وفاداری کا عہد کیا تھا، ان کی گاڑی میں داعش کے دو جھنڈے ملے ہیں۔