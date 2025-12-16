صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یہود مخالف تشدد بہت ہو چکا، دلوں سے نفرت کو ختم کریں:پوپ لیو

  • دنیا میرے آگے
یہود مخالف تشدد بہت ہو چکا، دلوں سے نفرت کو ختم کریں:پوپ لیو

ویٹیکن سٹی(اے ایف پی)کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو) نے کہا ہے کہ سڈنی میں یہودی کمیونٹی پر ہونے والے حملے نے اُنھیں بہت افسردہ کیا ہے۔۔۔

اُن کا کہنا تھا کہ میں یہودی کمیونٹی کے خلاف کیے گئے دہشت گردانہ قتل عام کے متاثرین کو رب کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔پوپ لیو کا کہنا تھا یہود مخالف تشدد بہت ہو گیا۔آئیے اپنے دلوں سے نفرت کو ختم کریں۔پوپ کا کہنا تھا کہ آئیں ہر اُس شخص کے لیے دُعا کریں جو جنگ یا تشدد کے نتیجے میں نقصان اُٹھاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak