یہود مخالف تشدد بہت ہو چکا، دلوں سے نفرت کو ختم کریں:پوپ لیو
ویٹیکن سٹی(اے ایف پی)کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو) نے کہا ہے کہ سڈنی میں یہودی کمیونٹی پر ہونے والے حملے نے اُنھیں بہت افسردہ کیا ہے۔۔۔
اُن کا کہنا تھا کہ میں یہودی کمیونٹی کے خلاف کیے گئے دہشت گردانہ قتل عام کے متاثرین کو رب کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔پوپ لیو کا کہنا تھا یہود مخالف تشدد بہت ہو گیا۔آئیے اپنے دلوں سے نفرت کو ختم کریں۔پوپ کا کہنا تھا کہ آئیں ہر اُس شخص کے لیے دُعا کریں جو جنگ یا تشدد کے نتیجے میں نقصان اُٹھاتا ہے ۔