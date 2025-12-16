برسوں تک ملحد رہنے کے بعد اب خدا پر یقین :ایلون مسک
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)دنیا کی امیر ترین شخصیت اور اسپیس ایکس و ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک نے انکشاف کیا ہے کہ برسوں تک ملحد رہنے کے بعد اب وہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔۔۔
گزشتہ برس ایلون مسک نے خود کو کلچرل کرسچن قرار دیا تھا۔حال ہی میں کیٹی ملر کے پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ ماضی میں ، میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔انہوں نے کہا اب میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ کائنات کسی نہ کسی چیز سے وجود میں آئی ہے ، اس کا خالق خدا ہے ۔