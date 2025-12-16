بنگلہ دیش :ریاست مخالف سرگرمیوں کاالزام ، سینئرصحافی گرفتار
ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں سینئرصحافی انیس عالمگیر کو گرفتار کرلیا گیا۔ بنگلہ دیشی پولیس کے مطابق صحافی پر سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی کالعدم جماعت کی تشہیر کا بھی الزام ہے۔۔۔
انیس کو انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت 3 دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا ۔رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز کے مطابق بنگلہ دیش پریس فریڈم کی عالمی درجہ بندی میں 180 ممالک میں 149ویں نمبر پر ہے ۔