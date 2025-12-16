صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ :عام انتخابات 8فروری کو ہونگے ،کمبوڈیا کیساتھ لڑائی جاری

تھائی لینڈ :عام انتخابات 8فروری کو ہونگے ،کمبوڈیا کیساتھ لڑائی جاری

بینکاک(اے ایف پی)تھائی لینڈ میں اگلے عام انتخابات 8 فروری 2026 کو منعقد ہوں گے ، چند روز قبل موجودہ تھائی وزیر اعظم انوتن چرن ملکی میں بد امنی اور کمبوڈیا کے ساتھ تازہ سرحدی جھڑپوں کے بعد مستعفی ہو گئے تھے۔۔۔

دوسری جانب کمبوڈیا نے تھائی لینڈ پر اپنے علاقے میں انگکور مندروں کے قریب بمباری کا الزام عائد کیا ہے ۔ حکام کے مطابق تھائی فضائیہ نے بے گھر شہریوں کے کیمپ کے قریب بم گرائے ۔لڑائی میں اب تک 31 افراد ہلاک اور تقریباً 8 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 

