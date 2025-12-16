کیلیفورنیا میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام ،4افراد گرفتار
لاس اینجلس(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی ریاست کیلیفورنیا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایف بی آئی نے لاس اینجلس اور اورنج کاؤنٹی میں امیگریشن ایجنٹس اور گاڑیوں سمیت متعدد اہداف کو بم سے نشانہ بنانے کی سازش ناکام بنا دی۔۔۔
4 مشتبہ افراد کو گرفتار کرلیا گیا ۔ایف بی آئی کے مطابق مشتبہ افراد نے لاس اینجلس میں سال نو کی تقریبات میں دہشتگردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ ملزموں کا سال نو کے موقع پر 2 امریکی کمپنیز کو نشانہ بنانے سمیت 5 مختلف مقامات پر دھماکا خیز مواد نصب کرنے کا ارادہ تھا۔