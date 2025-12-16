چلی :انتونیو کاست صدر منتخب ،قانون کی مکمل بحالی کا وعدہ
سینٹیاگو(اے ایف پی)انتونیو کاست چلی کے صدر منتخب ہو گئے ،انہوں نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے خطاب میں قانون کی مکمل بحالی اور عوامی تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔۔۔
نتائج کے مطابق کاست نے 58 فیصد ووٹ حاصل کیے ، ان کی حریف جینیٹ جارا نے شکست تسلیم کر لی۔ کاست نے اپنی مہم کے دوران ملک میں بڑھتے جرائم کے تدارک اور لاکھوں غیر ملکی تارکین کے اخراج کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس فتح سے ملک کی سیاسی سمت میں اہم تبدیلی کا امکان ہے