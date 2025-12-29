میانمار : 5 برس بعد فوجی حکومت کی نگرانی میں انتخابات، ووٹرز ٹرن آؤٹ کم
ینگون (اے ایف پی)میانمار میں 5 برس بعد فوجی حکومت کی نگرانی میں مرحلہ وار انتخابات شروع ہوگئے ،گزشتہ روز پہلے مرحلے میں ووٹ کاسٹ کئے گئے تاہم ووٹرز ٹرن آؤٹ کم رہا۔
دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 جنوری اور تیسرے مرحلے کی 25 جنوری کو ہوگی۔ خانہ جنگی، سیاسی جماعتوں کی تحلیل اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری پر سیاسی مبصرین کے تحفظات ہیں۔ اقوام متحدہ، مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے انتخابات کو غیر شفاف اور جعلی قرار دے دیا۔ میانمار کی فوج نے 2021 میں حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔