ریفارم یو کے پارٹی نے لندن میئر کیلئے مسلمان خاتون کونامزد کر دیا
لندن (اے ایف پی)ریفارم یو کے پارٹی نے 2028 کے لندن میئر الیکشن کے لیے مسلم بزنس ویمن اور سابق وکیل لیلی کننگھم کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔۔
پارٹی کے رہنما نیجل فراج نے کہا کہ 48 سالہ کننگھم متحرک اور باصلاحیت ہیں اور مقامی انتخابات میں پارٹی کی قیادت کریں گی۔ کننگھم مصری نژاد والدین کی بیٹی ہیں ،وہ 2022 میں ویسٹ منسٹر کی کونسلر منتخب ہوئی تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ سکیورٹی اور جرائم کے خلاف اقدامات ان کی ترجیحات ہوں گی ،انہوں نے موجودہ میئر صادق خان کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ کننگھم کا کہنا تھا لندن آنے والے افراد کو برطانوی ثقافت اپنانا ہوگی۔