ایرانی میزائل حملوں کا خطرہ ترکیہ میں پی ایم ڈی ایس نصب

  • دنیا میرے آگے
انقرہ(اے ایف پی)ترکیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ ایرانی میزائل حملوں کے خطرے کے پیش نظر امریکی پیٹریاٹ میزائل فضائی دفاعی نظام جنوب مشرقی صوبے ملاتیا میں نصب کر دیا گیا۔

ترک وزارت دفاع کے بیان کے مطابق پیٹریاٹ نظام کو فضائی حدود کے تحفظ کیلئے آپریشنل تیاری میں لایا گیا، جبکہ ملاتیا میں نیٹو کا کوریجک ریڈار بیس میزائل کی نشاندہی میں مدد فراہم کر رہا ہے ۔ واضح رہے پیر کو نیٹو نے ایران سے داغا گیا دوسرا بیلسٹک میزائل ترکیہ کی فضائی حدود میں ناکام بنایا۔ 

 

