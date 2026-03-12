امریکا کی ایران جنگ میں اپنے 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکانے ایران جنگ میں اب تک 8 امریکی فوجی ہلاک اور 140 زخمی ہونے کی تصدیق کردی۔۔۔
پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے ایران جنگ میں اب تک 8 امریکی فوجی ہلاک اور 140 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی اور کہاکہ زخمی ہونے والے 140 فوجیوں میں زیادہ تر معمولی زخمی ہیں اور ان میں سے 108 ڈیوٹیوں پر واپس آ چکے ہیں۔ 8 فوجی شدید زخمی ہیں اور انہیں اعلیٰ سطح کی طبی امداد مل رہی ہے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ زخمی ہونے والے امریکی فوجی کب اور کہاں زخمی ہوئے تاہم پینٹاگون کے مطابق ایرانی حملوں کے نتیجے میں یکم مارچ کو کویت اور سعودی عرب میں 7 امریکی فوجی مارے گئے تھے جبکہ ایک امریکی فوجی کی موت 6 مارچ کو کویت میں وقت پر طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی۔