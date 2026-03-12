صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کے خلیجی ممالک پر حملو ں سے اتفاق نہیں :چین

  • دنیا میرے آگے
ایران کے خلیجی ممالک پر حملو ں سے اتفاق نہیں :چین

شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر ہونیوالے اندھا دھند حملوں کی مذمت کرتے ہیں جلد از جلد مکالمہ اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہے :ترجمان چینی دفتر خارجہ

بیجنگ(آئی این پی )چینی دفتر خارجہ نے ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر حملوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین اس سے اتفاق نہیں کرتا۔غیرملکی میڈیارپورٹس کے مطابق چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ چین خلیجی ممالک پرحملوں سے اتفاق نہیں کرتا، شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر ہونے والے اندھا دھند حملوں کی مذمت کرتے ہیں،دفترخارجہ نے کہاجلد از جلد مکالمہ اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہے ،چین امن کے قیام کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے گا،امن بحال کرنے کیلئے چین تمام فریقوں کے ساتھ رابطے مضبوط کرے گا۔

