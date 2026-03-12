صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران اور امریکا تنازع کے حل کیلئے مذاکرات کی میز پر واپس آئیں:قطر

  • دنیا میرے آگے
ایران اور امریکا تنازع کے حل کیلئے مذاکرات کی میز پر واپس آئیں:قطر

دوحہ (اے پی پی)قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امورمحمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے مشرق وسطیٰ میں جنگ میں کمی لانے پر زور دیتے ہوئے ایران اور امریکا سے کہا ہے کہ وہ ثالثی کے ذریعے تنازع کے حل کیلئے مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔۔۔

الجزیرہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا ایران کے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملے کسی کیلئے فائدہ مند نہیں ، ان کا ملک انفراسٹرکچر سمیت وسیع پیمانے پر حملوں پر انتہائی فکر مند ہے ،یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ان کاکہناتھاکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے علاوہ ایک پائیدار اور دیرپا حل کا کوئی راستہ نہیں ، ہم اپنی خود مختاری کو براہ راست متاثر کرنے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی، 42 فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ،ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزر کو لائسنس جاری

مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ہزارسے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

جاز نے 239ملین ڈالر میں 190میگا ہرٹزاسپیکٹرم حاصل کر لیا

ڈالرمزید سستا،تولہ سونا3ہزار700روپے مہنگا

پی ایس او کے ٹینڈر میں عالمی کمپنیوں کی بھرپور شرکت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak