وائٹ ہاؤس کے قریب گاڑی سکیورٹی حصار سے ٹکرا گئی ، اہم سڑکیں بند
واشنگٹن (اے ایف پی)بدھ کی صبح ایک گاڑی وائٹ ہاؤس کے قریب سکیورٹی حصار سے ٹکرا گئی، جس کے بعد واشنگٹن کے مرکزی علاقے میں صبح کے مصروف اوقات کے دوران سکیورٹی کے تحت علاقہ بند کر دیا گیا۔۔۔
امریکی صدر کی سکیورٹی کے ذمہ دار ادارے سیکرٹ سروس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایک مشتبہ گاڑی کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ۔امریکا اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جاری جنگ کے باعث واشنگٹن میں پہلے ہی سکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے ۔پولیس نے وائٹ ہاؤس کے اردگرد کئی اہم سڑکیں بند کر دیں، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین اور شہری عملہ اپنے دفاتر تک نہ پہنچ سکا اور علاقے میں شدید ٹریفک جام ہوگئی۔