سپین نے اسرائیل سے اپنی سفیر کو باضابطہ طور پر واپس بلا لیا،تعلقات مزید خراب
میڈرڈ (اے ایف پی)سپین نے اسرائیل میں اپنی سفیر آنا ماریا سالومون کو باضابطہ طور پر واپس بلا لیا ، چھ ماہ قبل غزہ جنگ پرتنازع کے بعد سفیر کی واپسی ، تعلقات مزید خراب ہونے کا اشارہ ہے۔۔۔
وزیر خارجہ جوزے مانویل البارس کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا ۔سالومون کو تل ابیب سے ستمبر میں واپس بلایا گیا تھا ، جب وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے ان پر یہود دشمنی کا الزام لگایا۔ سپین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ سفارت خانہ فی الحال ایک ناظم الامور کے زیرِ انتظام چلے گا۔