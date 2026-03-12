صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین نے اسرائیل سے اپنی سفیر کو باضابطہ طور پر واپس بلا لیا،تعلقات مزید خراب

میڈرڈ (اے ایف پی)سپین نے اسرائیل میں اپنی سفیر آنا ماریا سالومون کو باضابطہ طور پر واپس بلا لیا ، چھ ماہ قبل غزہ جنگ پرتنازع کے بعد سفیر کی واپسی ، تعلقات مزید خراب ہونے کا اشارہ ہے۔۔۔

 وزیر خارجہ جوزے مانویل البارس کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا ۔سالومون کو تل ابیب سے ستمبر میں واپس بلایا گیا تھا ، جب وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے ان پر یہود دشمنی کا الزام لگایا۔ سپین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ سفارت خانہ فی الحال ایک ناظم الامور کے زیرِ انتظام چلے گا۔

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی، 42 فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ،ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزر کو لائسنس جاری

مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ہزارسے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

جاز نے 239ملین ڈالر میں 190میگا ہرٹزاسپیکٹرم حاصل کر لیا

ڈالرمزید سستا،تولہ سونا3ہزار700روپے مہنگا

پی ایس او کے ٹینڈر میں عالمی کمپنیوں کی بھرپور شرکت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
