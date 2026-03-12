اطالوی وزیراعظم کی ایران میں سکول پر حملے کی مذمت
روم(اے ایف پی)اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی نے ایران کے علاقے مناب میں سکول پر مہلک میزائل حملے کی سخت مذمت کی اور ذمہ داران کی فوری شناخت کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔
انہوں نے سینٹ میں کہا کہ حکومت کی جانب سے سکول میں بچیوں کے قتل پر سخت مذمت کا اظہار کرتے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایران نے سکول پر حملے کا الزام امریکا اور اسرائیل پر لگایا ہے جبکہ اسرائیل نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی ہے ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں 165 بچیاں جان سے گئیں۔