صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اطالوی وزیراعظم کی ایران میں سکول پر حملے کی مذمت

  • دنیا میرے آگے
اطالوی وزیراعظم کی ایران میں سکول پر حملے کی مذمت

روم(اے ایف پی)اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی نے ایران کے علاقے مناب میں سکول پر مہلک میزائل حملے کی سخت مذمت کی اور ذمہ داران کی فوری شناخت کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔

 انہوں نے سینٹ میں کہا کہ حکومت کی جانب سے سکول میں بچیوں کے قتل پر سخت مذمت کا اظہار کرتے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایران نے سکول پر حملے کا الزام امریکا اور اسرائیل پر لگایا ہے جبکہ اسرائیل نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی ہے ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں 165 بچیاں جان سے گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے :جان ریمبو

نائلہ راجہ کو بغیر میک اپ ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا

فضا علی شیطان کی جانشین،نبیہہ کے شوہر کا ردعمل

شعیب کی جانب سے خون ٹیسٹ کے ذکر پر دیپیکا آبدیدہ

شاہ رخ فلم ’’جیلر 2‘‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئینگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak