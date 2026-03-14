امریکا کے بی 2بمبار طیارے ایران جنگ میں شامل
مقصد ایران کی دوبارہ طاقت بحال کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا:سینٹکام عراق میں تباہ ہونے والا امریکی طیارے کی مالیت 11سے 17ارب روپے
واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکا نے ایران پر حملے کیلئے بی 2 بمبار طیارے بھی شامل کردئیے۔ امریکی سنٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ بی ٹو بمبار طیارے روانہ کرنے کا مقصد طویل فاصلے سے حملہ کرکے نہ صرف ایرانی حکومت سے لاحق خطرے کو ختم کرنا ہے بلکہ مستقبل میں اس کی دوبارہ طاقت بحال کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کرنا ہے ۔دریں اثنا عراق میں تباہ ہونے والے امریکی ری فیولنگ طیارے کے بارے میں گلوبل ایئرکرافٹ نے بتایا کہ اس طیارے کی مالیت تقریباً 40 سے 60 ملین ڈالر (تقریباً 11 سے 17 ارب پاکستانی روپے ) تک بتائی جاتی ہے ۔ یہ طیارہ بنیادی طور پر جنگی طیاروں کو فضا میں ہی ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ، جس سے لڑاکا طیارے طویل فاصلے تک بغیر اترے آپریشن جاری رکھ سکتے ہیں۔