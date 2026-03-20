ایران حملے بند کرے،خلیجی ممالک کو دفاع کا حق حاصل:عرب اور اسلامی ممالک کے وزرا خارجہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ
ریاض میں اجلاس کے دوران علاقائی سلامتی واستحکام پر غور کیاگیا،خلیجی ممالک پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں :سعودی عرب توانائی کو متاثر کرنیوالے اقدامات سے گریز کیاجائے ،پاکستان علاقائی سلامتی کیلئے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا:اسحاق ڈار
ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں ایران سے ہمسایہ ممالک کے خلاف حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتِ حال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس ہوا جہاں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔اجلاس کےدوران سعودی وزیرخارجہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہاکہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔خطاب کے دوران سعودی وزیرخارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے ، ایران ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے
، انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے ۔وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے امتِ مسلمہ کے اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جاری تنازع کے فوری خاتمہ کا مطالبہ کیا اور بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کیلئے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو خطے اور اس سے باہر توانائی کے تحفظ کو متاثر کرسکتے ہیں اور عالمی معاشی چیلنجز کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ نائب وزیراعظم نے شرکا کو بحران کے حل کیلئے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان علاقائی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔
اجلاس میں آذربائیجان، بحرین، شام، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات نے شرکت کی، کویت، اردن، اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے ۔عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیہ میں خطے پر ایرانی حملوں کی پُر زور مذمت کی گئی۔اعلامیہ کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفرا سٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے ، ایران ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات،سفارتخانوں اورعوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے ، یہ حملے کسی صورت جائز نہیں، اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے ۔اعلامیہ میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین اورہمسایہ ممالک کا احترام کرے اورفوری طور پر حملے روکے ۔اعلامیہ میں کہا گیا ایران خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائے ، اعلامیے میں ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ پڑوسی ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور ایسے اقدامات سے خطے میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے ۔خلیجی ممالک پر حملوں سے تہران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ خطے کے ممالک جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ۔سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر سعودی قیادت مناسب فیصلے کرے گی اور مملکت کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے ۔