صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کے زیر قبضہ شہر میں یوکرینی حملہ ، ہلاکتیں 12 ہو گئیں

  • دنیا میرے آگے
روس کے زیر قبضہ شہر میں یوکرینی حملہ ، ہلاکتیں 12 ہو گئیں

درجنوں افراد زخمی ، کئی ملبے تلے دبے موجود،پیوٹن نے جوابی حملے کا حکم دیدیا یوکرینی ڈرون حملے کے بعد روسی آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی،متعدافراددزخمی

ماسکو(اے ایف پی)مشرقی یوکرین میں روس کے زیر قبضہ شہر سٹاروبلسک میں یوکرینی ڈرون حملے سے ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی جبکہ درجنوں افراد زخمی اور کئی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ روسی حکام کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کالج کی ہاسٹل عمارت کو نشانہ  بنایا گیا، 48 افراد متاثر ہوئے ۔ روسی صدر پیوٹن نے جوابی کارروائی کی ہدایت کر دی ۔روسی ایمرجنسی وزارت کے مطابق متعدد افراد کے لاپتا ہونے کی اطلاعات ہیں۔علاوہ ازیں روس کے جنوبی بندرگاہی شہر نووروسیسک میں یوکرینی ڈرون حملے کے بعد آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں متعددافراد زخمی ہوگئے ۔ ڈرون کے ٹکڑے فیول ٹرمینل کے مقام پر بھی گرے ۔ نووروسیسک روس کی خام تیل برآمدات کا اہم مرکز ہے جہاں سے ملک کی تقریباً پانچواں حصہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak