جاپان کے شہر اتسو نومیا میں پہلی بار ریچھ گھس آیا، 94 سکول بند
ٹوکیو (رائٹرز)جاپان کے شہر اُتسونومیا میں پہلی مرتبہ ریچھ کے دکھائی دینے کے بعد انتظامیہ نے پیر کے روز اپنے زیرِ انتظام تمام 94 پرائمری اور مڈل سکول بند کر دئیے ہیں۔۔۔
تقریباً پانچ لاکھ آبادی والا یہ شہر دارالحکومت ٹوکیو سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے ۔ بلدیاتی حکام کے مطابق ریچھ پہلی بار ہفتے کی شام ایک پارک کے قریب رہائشی علاقے میں دیکھا گیا تھا اورابھی تک قابومیں نہیں آسکا جبکہ اسے آخری مرتبہ پیر کی صبح ایک مڈل سکول سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور دیکھا گیاتھا، طلبہ کی حفاظت کے پیشِ نظر تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے ۔