سائنسی ترقی صرف دولت مندوں کا استحقاق نہیں:پوپ
پوپ کی امیر طبقے پر تنقید،دولت مند افراد لافانی زندگی کے خواہاں:مسیحی پیشوا دنیا میں لاکھوں افراد غربت اور ظلم کا شکار ہیں :دورہ پیرو کے دوران خطاب
چی کلیو (اے ایف پی)کیتھو لک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے امیر طبقے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سائنسی ترقی کو بیماریوں، بڑھاپے اور موت سے بچنے کیلئے صرف کروڑ پتی افراد کا استحقاق نہیں بننا چاہئے ، جبکہ دنیا میں لاکھوں افراد غربت اور ظلم کا شکار ہیں، دورہ پیرو کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی ترقی انسانی ذہانت کا عظیم کارنامہ ہے ، اسے ایسے دولت مند افراد تک محدود نہیں ہونا چاہئے جو لافانی زندگی کے خواہاں ہیں، جبکہ پوری قومیں غربت اور جبر میں زندگی گزار رہی ہیں۔
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