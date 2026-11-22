مودی دوسروں پر تنقید کے بجائے اپنی ناکامیاں تسلیم کریں:کانگریس
نئی دہلی(اے پی پی)بھارت کی سیاسی جماعت کانگریس نے وزیراعظم مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کے بجائے اپنی حکومت کی پالیسیوں کی ناکامی تسلیم کریں۔
کانگریس کے شعبہ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 12 سالہ اقتدار کے باوجود حکومت مہنگائی پر قابو پانے ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں ناکام رہی ہے ۔ انہوں نے مودی کے سیاسی مستقبل پر بھی طنز کیا۔جے رام نے کہا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مودی کو محسوس ہو گیا ہے کہ وہ اپنا جھولا اٹھا کر جانے والے ہیں۔
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