معمرترین امریکی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ؟ تحریر: ایڈم لپ ٹیک

جسٹس سٹیفن بریئر کا کہنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر انہیں کب ریٹائر ہونا ہے۔ اس حوالے سے کئی عوامل ان کے زیرِ غور ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ ان کے جانشین کو کون نامزد کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے فیصلے میں کئی پہلو پیش نظر رکھنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے جسٹس اینٹن شیلیا نے کہا تھا ’’میں کسی ایسے شخص کی تقرری نہیں چاہتا جو ہماری 25 سالوں کی کامیابیوں کو پھر سے غارت کر دے‘‘۔ جمعرات کو جسٹس بریئر نے بتایا ’’فیصلہ کرتے وقت یہ بات میرے بھی پیش نظر ہو گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں مرنے تک اس عہدے پر فائز رہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بالکل نہیں!‘‘۔83 سالہ جسٹس بریئر اس وقت سپریم کورٹ کے معمر ترین رکن ہیں جو اپنے تین رکنی لبرل ونگ کے سینئر ممبر ہیں اور ان لبرلز کی بھرپور مہم کا موضوع بنے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ عہدہ چھوڑ دیں تاکہ صدر جو بائیڈن ان کے جانشین کو نامزد کر سکیں۔ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے فیصلے سے متعلق عوامل کے بارے میں بتایا کہ ’’اس حوالے سے بہت سی مبہم باتیں ہیں جن کے کئی پہلوئوں پرغور کرنا پڑتا ہے۔ میں ان سب پہلوئوں کو پیش نظر رکھ کرہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ ویسے میں اپنے بارے میں فیصلے کرنا پسند نہیں کرتا‘‘۔

جسٹس بریئر نے اپنی نئی کتاب ’’The Authority of the Court and the Peril of Politics‘‘ کے بارے میں بات چیت کرنے کیلئے نیو یارک ٹائمز کے و اشنگٹن بیورو کا دورہ کیا تھا ۔ ہارورڈ یونیورسٹی پریس اگلے مہینے یہ کتاب شائع کر رہا ہے۔ اس کتاب میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے، شیڈو ڈاکٹ اور ان کی ریٹائرمنٹ جیسے موضوعات کو چھیڑا گیا ہے۔ اس کتاب میں عدالتی اختیارات کی ہیئت پر بھی بات کی گئی ہے کہ ججوں پرلبرل یا قدامت پرست کا لیبل لگانے سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ قانون اور سیاست میں امتیازی لکیر کھینچنے سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ عدالت میں پیدا ہونے والے اختلافِ رائے کے بارے میں پیشگی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے اس انٹرویو میں یہ اعتراف کیا کہ جن سیاستدانوں نے کسی جج کی تقرری کی توثیق کیلئے ہونے والی سماعت کو ایک جماعتی تنازع بنا دیا تھا‘ ان کا نقطۂ نظر مختلف تھا مگر ان کے خیال میں جج ہمیشہ اچھی نیت سے ہی فیصلہ دیتا ہے ‘جس میں اکثر اتفاق رائے پایا جاتا ہے مگر بعض اوقات حیران کن طور پر ایسا نہیں بھی ہوتا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ’’کیا ہمارے ایک سب سے قدامت پسند جج نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے معاملے میں دیگر ججوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا؟‘‘ ان کا اشارہ گزشتہ سال جسٹس نیل گورسچ کے اکثریتی فیصلے کی طرف تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سول رائٹس کا قانون ہم جنس پرستوں اور خواجہ سرائوں کو جائے ملازمت پر امتیاز ی سلوک سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس بریئر نے اپنی کتاب میں ا س موضوع پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ’’بطور جج میرے 30 سالہ تجربے سے مجھے احساس ہوا ہے کہ جو بھی جج کے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے وہ دل سے اپنے عہدے کی پاسدار ی کرتا ہے۔ ایک جج کی وفاداری صرف قانون کی عملداری سے ہوتی ہے نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جس نے اس کی تقرری میں مدد کی ہوتی ہے‘‘۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جج کو اس صدر کی سیاسی جماعت کو نہیں دیکھنا چاہئے جس کے دور میں وہ ریٹائر ہو رہا ہو مگر جسٹس بریئر اس موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ ان سے 2005ء میں فوت ہونے والے چیف جسٹس ولیم رہن کوئسٹ کے ان ریمارکس کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا کہ ’’کیا کسی جج کو اپنی عدالت سے رخصت ہوتے وقت کسی پارٹی یا حاضر سروس صدرکو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے؟‘‘ تو سابق چیف جسٹس نے جواب دیا ’’یہ بات نامناسب نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے کب ریٹائر ہونا ہے عدالتی عمل نہیں ہے‘‘۔ اس حوالے سے جسٹس بریئر کہتے ہیں کہ ’’مجھے تو یہی بات درست لگتی ہے‘‘۔

ترقی پسند گروپس اور بہت سے ڈیمو کریٹس سینیٹ میں ریپبلکن ارکان پر اس وقت سخت مشتعل ہوئے جب وہ 2016ء میں صدر بارک اوباما کے سپریم کورٹ کیلئے نامزد جج میرک گارلینڈ کی توثیق کیلئے سماعت کرانے میں ناکام رہے۔ اس غصے میں اس وقت مزید اضافہ ہوگیا جب گزشتہ موسم خزاں میں صدر ٹرمپ کی نامزد کردہ جسٹس ایمی کونے بیریٹ کی توثیق کیلئے تیز رفتارسماعت ہوئی تھی۔ یہ نامزدگی جسٹس روتھ بیڈر گسبرگ کی وفات کے چند ہفتے بعد اور صدر ٹرمپ کی مدتِ صدارت ختم ہونے سے چند ہفتے قبل ہوئی تھی۔ لبرلز نے صدر بائیڈن پر دبائو ڈال رکھا ہے کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعدا دمیں اضافہ کرنا ایک پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے۔ صدر بائیڈن نے سپریم کورٹ کے سٹرکچر میں تبدیلی کی سٹڈی کیلئے ایک کمیشن قائم کر دیا ہے جس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں توسیع کرنے یا چیف جسٹس کیلئے ٹرم سسٹم نافذ کرنا بھی شامل ہے۔ جسٹس بریئر عدالت کا سائز بڑھانے کے حوالے سے بہت محتاط ہیں کہ اس فیصلے سے عوام کا عدالت پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ عدالت ایک سیاسی ادارے کے ساتھ کھڑی ہے جہاں اس فیصلے کا نتیجہ ادلے کا بدلہ جیسی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے ’’ہم قانون کی حکمرانی کا اس قدر خیال کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ قانون ایک ہتھیار ہے مگر صرف یہی ایک ہتھیار نہیں ہے۔ یہ ظلم، مطلق العنانی اور نامعقولیت کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ ٹرم پر مبنی مدت ایک الگ معاملہ ہے‘‘۔

جسٹس بریئر کا مزید یہ کہنا تھا کہ عدالت کو ’’شیڈو ڈاکٹ‘‘ سے متعلق ایمرجنسی درخواستوں کے بارے میں بھی فیصلہ دینا چاہئے جب کئی ججز کسی زبانی بحث کے بغیر محض مختصر بریفنگ کے بعد ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کا فیصلہ اس کی تازہ ترین مثال ہے جس کے بعد بائیڈن حکومت صدر ٹرمپ کے دور کی امیگریشن پالیسی کو منسوخ نہیں کر سکی اور انٹرویو کے چند گھنٹے بعد ہی صدر بائیڈن کے بے دخلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ان دونوں کیسز میں لبرل ججوں نے فیصلوں سے اختلاف رائے کیا۔ جسٹس بریئر کہتے ہیں کہ عدالت کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ ’’میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عدالت شیڈو ڈاکٹ کے تحت کبھی فیصلے نہ کرے۔ ہمیشہ کے لیے نہیں مگر اسے محتاط رہنا چاہئے‘‘۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عدالت کو ایسا فیصلہ دینے وقت استدلا ل بھی دینا چاہئے تو ان کا جواب تھا ’’بالکل! میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں‘‘۔چونکہ ان کے پبلشر نے انٹرویو کے بارے میں کچھ واضح ہدایات دے رکھی تھیں کہ وہ ان امور سے متعلق سوالات کا جواب نہیں دیں گے‘ اس لیے اچھا موڈ ہونے کے باوجود جسٹس بریئر اپنی ریٹائرمنٹ کے معاملے پر کوئی بات کرنے سے گریزاں تھے۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان ہیں۔ انہوں نے بس اتنا جواب دیا ’’میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریٹائرمنٹ سے متعلق فیصلے کے کئی پہلو ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج پلوٹو سیارے پر یا کسی اور جگہ رہتا ہے‘‘۔

(بشکریہ: نیویارک ٹائمز، انتخاب: دنیا ریسرچ سیل، مترجم: زاہد رامے)

(ادارے کا کالم نگار کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔)

