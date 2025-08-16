کمزور معاشی سکت
ایک خبر کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ملک میں استعمال شدہ کپڑوں کی درآمد تاریخ کی بلند ترین سطح‘ 11لاکھ 37ہزار ٹن تک پہنچ گئی۔ یہ تیز اضافہ سستے ملبوسات کی بڑھتی ہوئی مانگ اور ملک میں غربت میں اضافے اور کمزور معاشی سکت کی عکاسی کرتا ہے۔گزشتہ چند برسوں میں مہنگائی اور معاشی بحران نے متوسط طبقے کو بھی غربت کی لکیر کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ لوگ اب مقامی سطح پر تیار شدہ اشیا خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے اور استعمال شدہ کپڑے اور جوتے خریدنے پر مجبور ہیں۔ عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 45 فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کیساتھ بے روزگاری میں بھی خطرناک رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی تخمینوں کے مطابق نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 44 فیصد تک جا پہنچی ہے۔ حکومتی ناقص پالیسیاں عوام کو فاقہ کشی کی دہلیز پر دھکیل رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ حکومت محض معاشی استحکام کے نعرے لگانے کے بجائے حقیقتاً عوام کی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھانا‘ تعلیم و صحت میں سرمایہ کاری کرنا اور بنیادی اشیائے ضروریہ کی قیمتیں عام آدمی کی دسترس میں لانا بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر بڑھتی ہوئی غربت ایک ایسے سماجی دھماکے میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات سنبھالنا شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔