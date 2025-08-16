صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

کمزور معاشی سکت

ایک خبر کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ملک میں استعمال شدہ کپڑوں کی درآمد تاریخ کی بلند ترین سطح‘ 11لاکھ 37ہزار ٹن تک پہنچ گئی۔ یہ تیز اضافہ سستے ملبوسات کی بڑھتی ہوئی مانگ اور ملک میں غربت میں اضافے اور کمزور معاشی سکت کی عکاسی کرتا ہے۔گزشتہ چند برسوں میں مہنگائی اور معاشی بحران نے متوسط طبقے کو بھی غربت کی لکیر کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ لوگ اب مقامی سطح پر تیار شدہ اشیا خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے اور استعمال شدہ کپڑے اور جوتے خریدنے پر مجبور ہیں۔ عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 45 فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کیساتھ بے روزگاری میں بھی خطرناک رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی تخمینوں کے مطابق نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 44 فیصد تک جا پہنچی ہے۔ حکومتی ناقص پالیسیاں عوام کو فاقہ کشی کی دہلیز پر دھکیل رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ حکومت محض معاشی استحکام کے نعرے لگانے کے بجائے حقیقتاً عوام کی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھانا‘ تعلیم و صحت میں سرمایہ کاری کرنا اور بنیادی اشیائے ضروریہ کی قیمتیں عام آدمی کی دسترس میں لانا بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر بڑھتی ہوئی غربت ایک ایسے سماجی دھماکے میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات سنبھالنا شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جنرل ضیا الحق کا حادثہ
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
بونیر سے اسلام آباد تک
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو