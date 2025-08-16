چینی بحران کا ذمہ دار کون؟
حکومت کے ان دعوؤں کے باوجود کہ مارکیٹ میں چینی وافر مقدار میں دستیاب ہے اور قیمتیں قابو میں ہیں‘ اب بھی بیشتر شہروں میں صارفین کو سرکاری نرخوں پر چینی نہیں مل رہی۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے اگلے روز ملک میں جاری اس چینی بحران کا اصل ذمہ دار شوگر ایڈوائزری بورڈ کو ٹھہرایا ہے۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق شوگر ایڈوائزری بورڈ نے گزشتہ سال جون سے اکتوبر تک گنے کی پیداوار‘ دستیاب ذخائر اور چینی کی پروڈکشن کے حوالے سے حکومت کو غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ ان گمراہ کن تخمینوں کی بنا پر حکومت نے چینی برآمد کی اجازت دی‘ جس سے ملک میں چینی کی قلت پیدا ہوئی۔ ماضی میں بھی بارہا یہی کھیل کھیلا جا تا رہا ہے۔ چند طاقتور گروہ غلط اعداد و شمار اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعے منافع کمانے کا راستہ نکالتے ہیں‘ اور شوگر ایڈوائزری بورڈ اس میں معاونت فراہم کرتا رہا ہے۔ اس سنگین مسئلے کا مستقل حل یہ ہے کہ حکومت ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ کرتے ہوئے اس پر عملدرآمد یقینی بنائے۔ اگر گنے کی کاشت سے لے کر کرشنگ اور چینی کے ذخائر تک ہر مرحلے کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہو تو مصنوعی قلت کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی دانستہ طور پر چینی کا غلط ڈیٹا فراہم کرنے والی شوگر ملوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لانی چاہیے۔ جب تک یہ عناصر قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے‘ عوام اسی طرح بار بار چینی بحران کا شکار ہوتے رہیں گے۔