موسمیاتی تباہ کاریاں!
خیبر پختو نخوا کے مختلف اضلاع‘ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات سے جو تباہی آئی ہے اس نے پورے ملک کو غمزدہ کر دیا ہے۔خیبرپختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں جمعرات کو ہونے والی شدید بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس دوران امدادی سرگرمیوں میں مصروف خیبر پختونخوا حکومت کے ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ جس میں دونوں پائلٹ اور عملے کے ارکان شہید ہو گئے‘ اس صورتحال میں مزید افسوس کا سبب بنا۔ ہمارے ہاں مون سون سیزن میں زیادہ بارشیں سیلابوں کا سبب بنتی رہی ہیں مگر کلاؤڈ برسٹ کے واقعات‘ جو چند گھنٹوں میں تباہی مچا دیں اور سب کچھ بہا کر لے جائیں ‘ ایسے واقعات یہاں ماضی میں کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ مگر اس سال ملک کے بالائی علاقوں میں تباہ کن بارشوں کا ایک کے بعد دوسرا سلسلہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ موسمیاتی چیلنجز کے حوالے سے روایتی سوچ تبدیل کرناہو گی۔ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کے بارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان کی درست طور پر پیشگوئی نہیں کی جاسکتی تاہم بادلوں کی شدت اور موسمیاتی عوامل کا تجزیہ کرتے ہوئے خطرے کے امکان سے خبردار کیا جاسکتا۔ ہمارے ہاں ابھی تک ایسا نظام وضع نہیں کیاجا سکا‘ نہ ہی دشوار گزار اور سیلابوں کے خطرے سے دوچار علاقوں میں اطلاعات کا کوئی ایسا نظام قائم کیا جاسکا ہے جو لوگوں کو آنے والے خطرات سے بروقت خبردار کر سکے؛ چنانچہ اچانک آنے والی زور دار بارشیں اور ندی نالوں اور دریاؤں کی طغیانی اکثر ایسی ناگاہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کے علاوہ سیلابوں کا دوسرا بڑا خطرہ گلیشیر پگھلنے سے پیدا ہونے والی جھیلوں سے ہے‘ جن کا پھٹنا بھی کلاؤڈ برسٹ کی طرح اچانک بڑے سیلاب کا سبب بنتا ہے۔ماحولیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی حدت کے نتیجے میں یہ ماحولیاتی خطرہ بھی غیر معمولی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں مسائل کی نوعیت بڑی واضح ہے مگر ان سے نمٹنے کیلئے جو کچھ کیا جانا ضروری ہے اس میں کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ تی۔ موسمیاتی شدتوں سے اپنا دفاع کرنے کیلئے وسیع نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان میں ارلی وارننگ سسٹم‘ لوگوں کی آگاہی اوران کے رویوں کی تبدیلی‘ تعمیراتی ڈھانچے میں نئے پیدا شدہ خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تبدیلیاں اورماحولیاتی تحفظ کیلئے ضروری اقدامات شامل ہیں۔ یہ حفاظتی تدابیر وقت طلب ہیں جبکہ موسمی شدتوں کی رفتار اور تباہ کاریاں تیز تر اور شدید تر ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ اس مسئلے کو قومی بقا کے چیلنج کے طور پر لیا جائے ۔ موسمیاتی شدتو ں کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں ۔ سماجی سطح پر یہ تباہ کاریاں غربت میں اضافے اور ترقی کی رفتار میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ 2022ء کے سیلابوں سے متاثر ہونے والے بہت سے لوگ آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ بے گھری اور آمدنی کے وسائل کی تباہی سماجی سطح پر طویل مدتی اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ ناگہانی آفات قومی خزانے پر جو بوجھ ڈالتی ہیں وہ بھی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ان چیلنجز کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے بلاتاخیر اقدامات ہونے چاہئیں۔ اس سال مون سون کا سیزن ماضی کے کئی برسوں سے زیادہ شدید واقع ہوا ہے۔ اگرچہ سیلابوں کی شدت پہلے سے کم ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیر جھیلیں پھٹنے کے واقعات بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنے ہیں۔ ان خطرات سے نمٹنے کیلئے قومی سطح پر فیصلہ سازی اور اقدامات کی ضرورت ہے۔یہ وقت کے خلاف دوڑنے کے مترادف ہے کیونکہ موسمیاتی تباہ کاریوں کی رفتار ہر سال بڑھتی جا رہے ۔ ان خطرات سے نمٹنے کیلئے اقدامات کی رفتار میں تیزی لانا ہو گی۔