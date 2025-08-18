جنگلات کا کٹائو‘ سلامتی کو خطرہ
ماحولیاتی ماہرین نے جنگلات کے رقبے میں مسلسل کمی اور درختوں کے کٹائو کو موسمیاتی تنوع کے سنگین منفی اثرات کا سبب قرار دیتے ہوئے اسے ماحول‘ معیشت اور قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ امر سب پر عیاں ہے کہ جنگلات ماحولیات کے حوالے سے پہلی دفاعی لائن ہیں جو بارشوں کے پانی کو جذب کرتے اور فلیش فلڈز کو روکتے ہیں۔ 1992ء میں پاکستان میں جنگلات کا رقبہ لگ بھگ 93 لاکھ ایکڑ تھا جو 2025ء میں کم ہو کر 76 لاکھ ایکٹر رہ چکا‘ یعنی گزشتہ 33 برسوں میں جنگلات کا رقبہ 18 فیصد کم ہو چکا ہے جبکہ اس دوران آبادی ساڑھے بارہ کروڑ سے بڑھ کر پچیس کروڑ یعنی دُگنی ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں سالانہ 27 ہزار ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اب بالائی علاقوں کے آبی راستے اور واٹر شیڈز سیلابی فیکٹریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مستقبل میں سیلابوں‘ لینڈ سلائیڈنگ‘ قحط اور آبی قلت جیسے خطرات سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور اس کیلئے درختوں کے کٹائو کو روکنا اور جنگلات کا رقبہ بڑھانا ازحد ضروری ہے۔ سالانہ ایک‘ دو شجرکاری مہمات اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتیں‘ اس کیلئے ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور جنگلات کے تحفظ کیلئے نئی قانون سازی اشد ضروری ہے۔