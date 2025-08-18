صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سیلاب الرٹ!

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مون سون کے مزید تین نئے سپیل کی پیشگوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ بارشوں کی شدت پہلے سے پچاس فیصد زیادہ ہو گی جبکہ لاہور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔یہ انتباہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا کا ہے اور فوری اقدامات کا متقاضی ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک کے بالائی مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں‘ فلیش فلڈ اور کلائوڈ برسٹ کے سبب تین سو سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ26 جون سے جاری حالیہ مون سون موسم 675 افراد کو نگل چکا ہے اور نصف سے زیادہ افراد کی موت کا سبب اچانک آنے والا سیلاب بنا۔ اب انتظامیہ کی جانب سے 22 اگست تک مون سون کے اگلے سپیل کا انتباہ جاری کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ستمبر کے پہلے عشرے تک مون سون بارشیں جاری رہیں گی‘ لہٰذا ضروری ہے کہ حالیہ واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامی اور انفرادی سطح پر سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ این ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں سیاحتی پابندیاں نافذ کرنے اور خطرناک علاقوں میں عوامی آمدورفت محدود کرنے کی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ عوام کو خود بھی چاہیے کہ متاثرہ علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں اور متعلقہ اداروں کی پابندیوں پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ حالات کے پیش نظر پُرخطر علاقوں میں طبی امداد اور شہری دفاع کی تربیت کے کیمپوں کا بھی انعقاد کرنا چاہیے تاکہ ہر فرد اپنا تحفظ یقینی بنا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
حاضر جناب
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
میڈلز کا اعزازی بازار
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
گورا لاہور
گورا لاہور
سعود عثمانی
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو