سیلاب الرٹ!
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مون سون کے مزید تین نئے سپیل کی پیشگوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ بارشوں کی شدت پہلے سے پچاس فیصد زیادہ ہو گی جبکہ لاہور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔یہ انتباہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا کا ہے اور فوری اقدامات کا متقاضی ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک کے بالائی مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں‘ فلیش فلڈ اور کلائوڈ برسٹ کے سبب تین سو سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ26 جون سے جاری حالیہ مون سون موسم 675 افراد کو نگل چکا ہے اور نصف سے زیادہ افراد کی موت کا سبب اچانک آنے والا سیلاب بنا۔ اب انتظامیہ کی جانب سے 22 اگست تک مون سون کے اگلے سپیل کا انتباہ جاری کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ستمبر کے پہلے عشرے تک مون سون بارشیں جاری رہیں گی‘ لہٰذا ضروری ہے کہ حالیہ واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامی اور انفرادی سطح پر سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ این ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں سیاحتی پابندیاں نافذ کرنے اور خطرناک علاقوں میں عوامی آمدورفت محدود کرنے کی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ عوام کو خود بھی چاہیے کہ متاثرہ علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں اور متعلقہ اداروں کی پابندیوں پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ حالات کے پیش نظر پُرخطر علاقوں میں طبی امداد اور شہری دفاع کی تربیت کے کیمپوں کا بھی انعقاد کرنا چاہیے تاکہ ہر فرد اپنا تحفظ یقینی بنا سکے۔