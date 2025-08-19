دہشت گردی کا منصوبہ ناکام
بلوچستان میں یومِ آزادی کے موقع پر بچوں کو نشانہ بنانیوالے دہشتگردی حملے کو ناکام بنانا سکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کالعدم مجید بریگیڈ کے ایک دہشتگرد کی گرفتاری کی بدولت ممکن ہوئی جو یونیورسٹی لیکچرار تھا مگر ملک دشمن عناصر کا سہولت کار بن گیا اور نہ صرف خود ریاست سے غداری کرتا رہا بلکہ عام شہریوں کو ورغلا کر دہشتگردی کے راستے پر ڈالتا رہا۔ ملزم نے ریاستی خرچ پر اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ سرکاری نوکری سے ریاستی مراعات سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا مگر دوسری طرف وہ خودکش حملہ آوروں کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ یہ گرفتاری اس بیانیے کاتوڑ کر دیتی ہے کہ بلوچستان کی محرومیاں لوگوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ درحقیقت یہ اس فتور کا شاخسانہ ہے جو کچے ذہنوں میں انڈیلا جا تا ہے۔ یہ فتور انڈیلنے والے عناصر کیساتھ کسی قسم کی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہیں سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ باقیوں کیلئے نشانِ عبرت بن سکیں۔ اس جنگ میں عوام کا کردار فیصلہ کن ہے۔ دہشتگرد عوام میں گھل مل کر اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں‘ اس لیے عوام کو چاہیے کہ ان کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں بلکہ ریاست کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنی غلطیاں سدھارنے کاموقع ضرور ملنا چاہیے۔ ملک دشمن دہشت گردوں کو شکست دینے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سکیورٹی فورسز اور عوام مل کر ان کا تعاقب کریں اور انہیں انجام تک پہنچائیں۔