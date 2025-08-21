کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ
سٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 25 کروڑ 40لاکھ ڈالر خسارہ ریکارڈ کیا گیا‘ جون میں یہ 32کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ یعنی محض ایک مہینے میں ملکی آمدنی اور اخراجات میں 58کروڑ ڈالر سے زائد کا فرق پیدا ہوگیا۔ گزشتہ مالی سال میں 14برس بعد پہلی مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ میں دو ارب 10کروڑ ڈالر سرپلس حاصل ہوا تھا جسے حکومت نے معیشت کے استحکام کی علامت قرار دیا‘ لیکن نئے مالی سال کے آغاز پر ہی خسارے کی واپسی نے معاشی پالیسیوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بڑی وجہ تجارتی خسارہ ہے۔ برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کی بڑھتی ہوئی رفتار تجارتی توازن کو بگاڑ رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر غیر ضروری درآمدات پر قابو پائے اور برآمدات بڑھانے کیلئے ٹھوس حکمتِ عملی اپنائے۔ آئی ٹی‘ ٹیکسٹائل اور زرعی شعبے میں سرمایہ کاری اور سہولتوں کی فراہمی سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ معیشت کیلئے پالیسیوں کا تسلسل اور استحکام بھی ضروری ہے۔ پالیسیوں میں بار بار تبدیلی اور غیر یقینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں پائیدار بہتری اسی وقت ممکن ہے جب حکومت فوری اصلاحات کیساتھ طویل مدتی حکمت عملی بھی اپنائے گی۔