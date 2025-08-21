صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ

سٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 25 کروڑ 40لاکھ ڈالر خسارہ ریکارڈ کیا گیا‘ جون میں یہ 32کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ یعنی محض ایک مہینے میں ملکی آمدنی اور اخراجات میں 58کروڑ ڈالر سے زائد کا فرق پیدا ہوگیا۔ گزشتہ مالی سال میں 14برس بعد پہلی مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ میں دو ارب 10کروڑ ڈالر سرپلس حاصل ہوا تھا جسے حکومت نے معیشت کے استحکام کی علامت قرار دیا‘ لیکن نئے مالی سال کے آغاز پر ہی خسارے کی واپسی نے معاشی پالیسیوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بڑی وجہ تجارتی خسارہ ہے۔ برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کی بڑھتی ہوئی رفتار تجارتی توازن کو بگاڑ رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر غیر ضروری درآمدات پر قابو پائے اور برآمدات بڑھانے کیلئے ٹھوس حکمتِ عملی اپنائے۔ آئی ٹی‘ ٹیکسٹائل اور زرعی شعبے میں سرمایہ کاری اور سہولتوں کی فراہمی سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ معیشت کیلئے پالیسیوں کا تسلسل اور استحکام بھی ضروری ہے۔ پالیسیوں میں بار بار تبدیلی اور غیر یقینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں پائیدار بہتری اسی وقت ممکن ہے جب حکومت فوری اصلاحات کیساتھ طویل مدتی حکمت عملی بھی اپنائے گی۔

