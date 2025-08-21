صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سہ فریقی مذاکرات

گزشتہ روز کابل میں ہونے والے سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں پاکستان‘ چین اور افغانستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں بڑھانے‘ اور سیاسی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغان حکام کی یقین دہانیوں کے باوجود کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسے گروہ بدستور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ چین‘ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہتر تعلقات کے قیام کیلئے فعال کردار ادا کر رہا ہے اور مئی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے ‘ لیکن سلامتی کے میدان میں اب بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ چین کے پاکستان اور افغانستان میں معاشی اور سٹریٹجک مفادات دونوں ملکوں کا معاشی منظر نامہ تبدیل کر سکتے لیکن اس سارے عمل کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب افغانستان علاقائی سلامتی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ خطے میں امن قائم ہو گا تو سی پیک افغانستان تک پھیل سکے گا‘ علاقائی تجارت بڑھے گی اور عوامی سطح پر خوشحالی کا سفر تیز ہو گا۔ اس کے لیے افغانستان کو عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بصورت دیگر سیاسی و تجارتی پیش رفت بھی دیرپا ثابت نہیں ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
درویش اور اللہ لوگ حکمران
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خدمت اور سیاست
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
گورا لاہور …(2)
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
عبرت کی نشانیاں!
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو