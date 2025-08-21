سہ فریقی مذاکرات
گزشتہ روز کابل میں ہونے والے سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں پاکستان‘ چین اور افغانستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں بڑھانے‘ اور سیاسی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغان حکام کی یقین دہانیوں کے باوجود کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسے گروہ بدستور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ چین‘ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہتر تعلقات کے قیام کیلئے فعال کردار ادا کر رہا ہے اور مئی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے ‘ لیکن سلامتی کے میدان میں اب بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ چین کے پاکستان اور افغانستان میں معاشی اور سٹریٹجک مفادات دونوں ملکوں کا معاشی منظر نامہ تبدیل کر سکتے لیکن اس سارے عمل کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب افغانستان علاقائی سلامتی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ خطے میں امن قائم ہو گا تو سی پیک افغانستان تک پھیل سکے گا‘ علاقائی تجارت بڑھے گی اور عوامی سطح پر خوشحالی کا سفر تیز ہو گا۔ اس کے لیے افغانستان کو عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بصورت دیگر سیاسی و تجارتی پیش رفت بھی دیرپا ثابت نہیں ہو گی۔