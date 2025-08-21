صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
نئے صوبے ناگزیر ہیں

گزشتہ روز نجی تعلیمی اداروں کی تنظیم کے زیر اہتمام ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی ضرورت کااحساس دلایا ہے‘ وہ وقت کی پکار‘ایک ناگزیر انتظامی ضرورت اور ملک کے غالب طبقے کا ایسا مطالبہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ مطالبہ اب ایک ٹھوس قومی ضرورت بن چکا ہے اور انتظامی سطح پر مسلسل بڑھتے مسائل لمحہ بہ لمحہ اس ضرورت کا ادراک کرا رہے ہیں۔ ہماری قومی اور سیاسی تاریخ میں اس مطالبے کی گونج ایک تسلسل سے سنائی دے رہی ہے۔ماضی میں بھی پنجاب میں صوبے کی تقسیم کا مطالبہ سامنے آتا رہا ہے‘ چند روز قبل ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے پنجاب کو دو انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کا بل پیش کیا گیا جبکہ گزشتہ ہفتے تاجر رہنمائوں نے بھی انتظامی اختیارات کے ارتکاز کو معاشی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی ضرورت کا اظہار کیا۔ یہ مثالیں اس امر کا اظہار ہیں کہ سیاسی اور قومی سطح پر کوئی بڑی پیشرفت نہ ہونے کے باوجود اس قومی تقاضے کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جبکہ حالیہ دنوں میں کراچی اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے ہونے والی تباہی نے انتظامی نقائص کو جس طرح عیاں کیا ہے‘ اس نے اس مطالبے میں نئی جان ڈال دی ہے۔ جدید دنیا کا تجربہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ گورننس اور عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر اور تیز تر بنانے کیلئے اختیارات کی تقسیم اور چھوٹے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر ہے۔ اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو قیام کے آٹھ برس بعد ریاستوں اور صوبوں کو دو یونٹس (مشرقی اور مغربی پاکستان) میں تبدیل کر دیا گیا ۔ 1970ء کے عشرے میں مغربی پاکستان کے صوبے کو ختم کر کے دوبارہ چار صوبوں کو بحال کر دیا گیا اور اب نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے اور اس دوران آبادی میں چار گنا اضافہ ہو جانے کے بعد بھی ان صوبوں کی حدود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اگر ان صوبوں کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب آبادی کے اعتبار سے دنیا کے ’ تیرہویں بڑے ملک‘ کا درجہ رکھتا ہے۔ سندھ اس اعتبار سے 32ویں اور خیبر پختونخوا 42ویں نمبر پر ہے جبکہ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 172 ممالک سے بڑا ہے۔ آبادی اور رقبے کا یہ حجم وسائل کی منصفانہ تقسیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انتظامی سربراہان صوبے کی آبادی اور حجم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام اطراف کی جانب یکساں توجہ مرکوز نہیں کر پاتے‘ اسی طرح ادارے بھی اپنا کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے پاتے ۔ ترجیحات کا معاملہ بھی درپیش رہتا ہے۔ یہ ایک منطقی سوال ہے کہ کیا ایک صوبائی وزیر اور ایک سیکرٹری پنجاب جیسے بڑے صوبے میں پچاس ہزار سے زائد سرکاری سکولوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صوبائی مراکز سے دور ہونے کی وجہ سے جنوبی پنجاب‘ اندرونِ سندھ‘ خیبر پختونخوا کے بالائی اور بلوچستان کے مغربی اضلاع میں روزگار‘ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے معاملے میں بُعد الطرفین پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک ڈویژن تقریباً چار سے پانچ اضلاع پر مشتمل ہے‘ اس اعتبار سے ملک کو کم و بیش تیس سے زائد انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ چھوٹے صوبے بننے سے کروڑوں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے اور حکومتوں کا کام عوام کو نظر بھی آئے گا۔ صوبوں کے بے تحاشا حجم کی وجہ سے انتظامی مسائل میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ عوامی محرومیوں کی صورت میں ایک قومی المیہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ناگزیر قومی ضرورت اور قومی تقاضے کو تسلیم کیا جائے اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی جانب عملی پیش رفت کی جائے۔

