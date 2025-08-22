غیرقانونی بارودی گودام
گزشتہ روز کراچی میں ایک پٹاخوں کے گودام میں ہونیوالے دھماکے اور آتشزدگی سے دو افراد جاں بحق اور تیس سے زائد زخمی ہوگئے۔ یہ حادثہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کا شاخسانہ ہے۔ قانون کے مطابق آتش بازی کے کاروبار کیلئے زیادہ سے زیادہ پچاس کلو بارودی مواد ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے لیکن مذکورہ گودام میں اس مقدار سے کئی گنا زیادہ دھماکا خیز مواد رکھا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سے قبل ایک کارروائی میں گودام سے دو ٹن آتشیں مواد برآمد ہوا تھا۔ اتنی سنگین خلاف ورزی کے بعد گودام کو دوبارہ کھولنے اور کاروبار جاری رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ اگر بروقت سخت کارروائی کی جاتی تو شاید یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ یہ حادثہ صرف گودام مالک کی غفلت ہی نہیں بلکہ متعلقہ اداروں کی ناکامی کا آئینہ دار بھی ہے۔ اس کاروبار کیلئے متعدد اداروں سے این او سی درکار ہوتا ہے‘ ان اداروں نے شہر کے گنجان علاقے میں بارودی فیکٹری کی اجازت کس ضابطے کے تحت دی؟ ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے آتش بازی کے گوداموں اور بارودی مواد کی دکانوں کی کڑی چھان بین کریں۔ رہائشی و کمرشل علاقوں میں ایسے خطرناک گوداموں پر پابندی ہونی چاہیے‘ اور قانون شکنی کرنیوالوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ اگر حکومت نے فی الفور اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کل کسی اور جگہ ایسا ہی سانحہ جنم لے سکتا ہے۔