آبی گزرگاہوں میں تجاوزات

آبی گزرگاہوں میں تجاوزات
وزیراعظم شہباز شریف نے بونیر کے دورہ کے موقع پر دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آبی راستوں پر ہوٹل بنانے کی کوئی معافی نہیں۔ ٹمبر مافیا‘ آبی گزرگاہوں میں تجاوزات اور غیرقانونی کرشنگ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ حکومتی عزم خوش آئند ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پر عملدرآمد بھی ہو گا؟ ہمارے سامنے تلخ حقائق موجود ہیں۔ 2022ء کے بدترین سیلاب نے سندھ‘ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں کئی بستیوں کو اجاڑ ڈالا۔ رواں سال جون میں دریائے سوات میں آنے والا سیلابی ریلا سترہ افراد کو بہا کر لے گیا‘ اور اب بونیر کلاؤڈ برسٹ نے سینکڑوں خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ ہر بڑے حادثے کے بعد حکومت کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں لیکن پھر چند روز کے وقتی اقدامات کے بعد یہ کارروائیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آبی گزرگاہوں پر ہوٹل اور تعمیرات جوں کی توں قائم رہتی ہیں۔ آبی گزرگاہوں میں تعمیرات‘ ٹمبر مافیا کی لوٹ مار اور پہاڑوں کی بے دریغ کٹائی سے ماحولیات کا توازن بگڑ چکا ہے‘ جس کے اثرات ہر گزرتے دن کیساتھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت کو محض بیانات پر اکتفا کرنے کے بجائے دریاؤں اور ندی نالوں کے راستوں میں موجود تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کو فی الفور مسمار کرنا چاہیے۔ سیلابی خدشات کم کرنے کے لیے پہاڑوں کی کرشنگ روکنے اور ٹمبر مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی بھی ضرورت ہے۔