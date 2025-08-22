پاک چین شراکت داری اور جیو پولیٹکل چیلنجز
چین کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور سیاسی وعسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں تیزی سے تبدیل ہوتے عالمی منظر نامے میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان اور چین‘ دونوں ممالک گہرے اور قابلِ اعتماد تعلقات کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک سی پیک کے فیز ٹو‘ عوامی سطح پر روابط اور دوطرفہ تعاون کو وسعت دینے کیلئے پُرعزم ہیں جبکہ علاقائی امن واستحکام بھی دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف‘ صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور دیگر اعلیٰ حکام کیساتھ چینی وزیر خارجہ کی ملاقاتوں میں علاقائی استحکام کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ صدرِ مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی‘ آزمودہ دوست اور ہر موسم کے سٹرٹیجک شراکت دار ہیں۔ چین کیساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے‘ جسے ملک میں عوام‘ سیاست اور ادارہ جاتی سطح پر مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ پاکستان اور چین کا رشتہ صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ہمہ جہت سٹرٹیجک پارٹنرشپ میں بدل چکا ہے جس میں دفاع‘ معیشت‘ انٹیلی جنس تعاون‘ خطے میں استحکام اور جیو پولیٹکل حرکیات کے تناظر میں ہم آہنگی جیسے شعبے شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان عالمی اور علاقائی سطح پر رونما ہونیوالی تبدیلیوں کے تناظر میں خاصا اہم ہے۔ قبل ازیں چینی وزیر خارجہ نے افغانستان کا دورہ کیا جہاں سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں پاکستان‘ چین اور افغانستان نے دہشتگردی کے خلاف مشترکہ کوششیں بڑھانے اور سیاسی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس سے پیشتر چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا جہاں بھارتی اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں چین‘ بھارت سرحدی معاملات اور تعلقات کو معمول پر لانے پر بات چیت ہوئی۔ اس وقت عالمی سطح پر نئے اتحاد جنم لے رہے ہیں جن میں علاقائی اور معاشی تحفظ کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے بھی دوبارہ بھڑکتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی کے شمالی علاقہ میں ہسپتالوں کے عملے اور امدادی تنظیموں کو انخلا کے احکامات دیے جا رہے ہیں‘ جس سے غزہ کا انسانی المیہ مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے اور دوسری جانب ایران دوبارہ اسرائیلی حملوں کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ روس‘ یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی کوششیں تاحال سپھل نہیں ہو سکی ہیں جس سے دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں کشیدگی برقرار رہنے کی توقع ہے۔ روس کے وزیر خارجہ آئندہ دنوں میں بھارت کے دورے کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور روس کی جانب سے امریکہ‘ بھارت تعلقات میں دراڑ ڈالنے والے تیل کی فروخت کے معاہدے کو جاری رکھنے کا اعلان اس بات کا اظہار ہے کہ مستقبل قریب میں بھی بھارت امریکہ تعلقات معمول پر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ تمام حالات ہمیں داخلی استحکام کو برقرار رکھنے‘ علاقائی تعلقات کو مضبوط کرنے اور عالمی امن واستحکام کیلئے کی جانیوالی کوششوں کو بڑھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں سکیورٹی خطرات‘ بین الاقوامی سازشوں اور علاقائی کشمکش سے پیدا ہونیوالے حالات کا مقابلہ کرنے کیلئے ابھی سے تیار ہونا پڑے گا۔ جیو پولیٹکل چیلنجز سے نمٹنے کیلئے مربوط اور مشترکہ حکمت عملی از حد ضروری ہے اور ان حالات میں چین کی قیادت کی طرف سے گہرے تعلقات کا اظہار عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت اور صلاحیت کا اعتراف ہے۔ موجودہ حالات میں‘ جب دنیا میں ایک بار پھر بلاکس کی سیاست ابھر رہی ہے پاکستان کیلئے نہایت ضروری ہے کہ خارجہ پالیسی میں استحکام پیدا کیا جائے۔ علاقائی اور عالمی ایشوز پر پاک چین ہم آہنگی نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں مدد دے گی بلکہ مستقبل میں درپیش خطرات سے نمٹنے کیلئے راہیں بھی متعین کرے گی۔