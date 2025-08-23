صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
مالی بے ضابطگیاں

آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ2024-25ء کے مطابق گزشتہ مالی سال میں وفاقی وزارتوں اور محکموں میں 3750ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اتنی خطیر رقم کی خرد برد اور بدانتظامی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مالیاتی نظام میں شفافیت اور احتساب کا کوئی مؤثر ڈھانچہ موجود نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری محکموں میں احتساب کا مؤثر نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہی اضافی گرانٹس جاری کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح اربوں کھربوں کے منصوبے کاغذوں میں تو ہوتے ہیں مگر زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ضروری ہے کہ اس آڈٹ رپورٹ کو خطرے کی گھنٹی سمجھا جائے اور عملی اقدامات کرتے ہوئے ہر اضافی گرانٹ کو پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کیا جائے۔ اداروں میں جدید ٹیکنالوجی اور رئیل ٹائم آڈٹ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ کرپشن کی گنجائش ختم کی جاسکے۔ اور سب سے بڑھ کر قومی خزانے میں گھپلے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آنیوالے برسوں میں مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کو روکنے کیلئے اس قسم کے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ یہ کام پہلے ہو چکا ہوتا تو اسکے اثرات آج سامنے ہوتے۔ آج مؤثر اقدامات کا نتیجہ آنیوالے وقتوں میں سامنے آئے گا۔ ہمیں کسی مقام سے تو اس کا آغاز کرنا ہی ہو گا بصورت دیگر سرکاری محکموں میں بدعنوانی پر قابو پانا ناممکن سی بات ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو سخت گیر پالیسی وضع کرنی چاہیے۔

