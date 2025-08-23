مالی بے ضابطگیاں
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ2024-25ء کے مطابق گزشتہ مالی سال میں وفاقی وزارتوں اور محکموں میں 3750ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اتنی خطیر رقم کی خرد برد اور بدانتظامی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مالیاتی نظام میں شفافیت اور احتساب کا کوئی مؤثر ڈھانچہ موجود نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری محکموں میں احتساب کا مؤثر نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہی اضافی گرانٹس جاری کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح اربوں کھربوں کے منصوبے کاغذوں میں تو ہوتے ہیں مگر زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ضروری ہے کہ اس آڈٹ رپورٹ کو خطرے کی گھنٹی سمجھا جائے اور عملی اقدامات کرتے ہوئے ہر اضافی گرانٹ کو پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کیا جائے۔ اداروں میں جدید ٹیکنالوجی اور رئیل ٹائم آڈٹ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ کرپشن کی گنجائش ختم کی جاسکے۔ اور سب سے بڑھ کر قومی خزانے میں گھپلے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آنیوالے برسوں میں مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کو روکنے کیلئے اس قسم کے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ یہ کام پہلے ہو چکا ہوتا تو اسکے اثرات آج سامنے ہوتے۔ آج مؤثر اقدامات کا نتیجہ آنیوالے وقتوں میں سامنے آئے گا۔ ہمیں کسی مقام سے تو اس کا آغاز کرنا ہی ہو گا بصورت دیگر سرکاری محکموں میں بدعنوانی پر قابو پانا ناممکن سی بات ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو سخت گیر پالیسی وضع کرنی چاہیے۔