غلطیوں کا بھگتان

گزشتہ روز گلگت بلتستان کے ضلع غذر میں گلیشیر پھٹنے سے سیلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ شدید لینڈ سلائیڈنگ سے دریائے غذر کا بہاؤ رک گیا جس سے ایک جھیل وجود میں آ گئی اور متعدد دیہات زیرِ آب آگئے۔خوش آئند بات یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سیلاب سے لوگوں کا مالی نقصان تو ہوا مگر جانیں بچ گئیں۔ یہ واقعہ جہاں ایک جامع اور فعال پیشگی وارننگ سسٹم کی ضرورت پر زور دیتا ہے وہیں اس امر کا بھی اظہار ہے کہ آفاتِ سماوی میں انسانی کاوشوں سے نقصانات کا سلسلہ محدود تر کیا جا سکتا ہے۔ رواں ماہ کے شروع میں وزیراعظم کے دورۂ گلگت کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ قدرتی آفات کے مقابلے کیلئے کوئی بڑا متحرک اور فعال پیشگی وارننگ سسٹم ہی موجود نہیں جو لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر سکے۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ سات برس سے ایک کاغذی منصوبہ تو موجود ہے مگر اس ضمن میں عملی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ایک جامع وارننگ سسٹم سے نہ صرف انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے بلکہ یہ نقصانات کی شرح کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر 2022ء کے سیلاب سے موازنہ کیا جائے تو اُس وقت مالی نقصان کے مقابل جانی نقصان کم تھا مگر رواں سال صرف بونیر ہی میں تین سو کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ گزشتہ دو ماہ میں 785افراد بارشوں اور سیلاب کے سبب اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس سال مون سون خون آشام کیوں بن گیا‘ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات اپنی جگہ‘ انتظامی سطح پر بھی مستقبل کو پیش نظر رکھ کر کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ آبی گزرگاہوں کی توسیع‘ نیا سیوریج سسٹم حتیٰ کہ ہنگامی حالات میں لوگوں کو اطلاع دینے یا انکے انخلا کی کوئی پلاننگ بھی موجود نہیں تھی۔اس پر مستزاد آبی گزرگاہوں کی بندش اور درختوں اور پہاڑوں کا کٹائو۔ دو روز قبل سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے غیر قانونی کان کنی اور سٹون کرشنگ کومالی وجانی نقصانات کا سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی روک تھام کیلئے ہارڈ سٹیٹ بننے کا اعلان کیا تھا۔ یہ امر محتاجِ وضاحت نہیں کہ پہاڑ اور درخت ماحولیاتی تنوع کو برقرار رکھنے اور زمینی کٹائو کو روکنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہم ماحولیات کی تباہی پر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اُن سرگرمیوں کو روکنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے جو موسمیاتی تغیرات کو فروغ دے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب وفاقی دارالحکومت بھی شدید ماحولیاتی خطرات کی زد میں آ گیا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ہری پورکے مکھنیال جنگلات‘ جو اسلام آباد اور مارگلہ کے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں‘ کے بے دریغ کٹائو کے بعد کلائوڈ برسٹ جیسے واقعات اسلام آباد میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اب فوری متحرک ہوا جائے۔ وزیراعظم کا یہ کہنا بجا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کیلئے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس حوالے سے باتیں بہت ہو چکیں اب عملی اقدامات کا وقت ہے۔ وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی‘ متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں اور مقامی انتظامیہ کو مل کر ایسی جامع پالیسی بنانی چاہیے جو ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنائے۔ 2022ء کے سیلاب کے بعد آبی گزرگاہوں کی کشادگی اور دریائی کنارے پر تعمیرات کے حوالے سے جامع سفارشات مرتب کی گئی تھیں‘ ضروری ہے کہ اب ان پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔ کچی بستیاں کب تک ہوسِ زر کا خراج بھرتی رہیں گی؟ پاکستان پہلے ہی ماحولیاتی تغیرات کے منفی اثرات کے حوالے سے سرفہرست ممالک میں شامل ہے‘ یہ انسانی کوتاہیوں کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

