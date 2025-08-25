صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

یوٹیلیٹی سٹوروں کی بندش

وفاقی کابینہ کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی مکمل بندش کی منظوری مہنگائی کے ستائے طبقے کو میسر آخری سہولت سے بھی محروم کرنے کے مترادف ہے۔کہا گیا ہے کہ وفاق کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز چلانے کے پیسے نہیں۔ رواں برس فروری میں قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے حکومت نے یوٹیلیٹی سٹوروں کو بند کرنے کے بجائے ان کی نجکاری کا اعلان کیا تھا مگر اب ان کی بندش سے سفید پوش اور نچلا طبقہ‘ جو تھوڑا بہت ریلیف میسر آ رہا تھا‘ اس سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ 1971ء میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بنیاد کم آمدنی والے طبقے کو معیاری اشیائے ضروریہ سستے داموں فراہم کرنے کے عزم سے رکھی گئی تھی اور بلاشبہ یوٹیلیٹی سٹورز مخصوص طبقے تک براہِ راست سبسڈی اور ریلیف پہنچانے کا بہترین ذریعہ تھے اور ان پر حکومتی پرائس لسٹ کی عملداری بھی آسانی سے یقینی بنائی جا سکتی تھی۔ اگر مکمل بندش کے بجائے انتظامی نقائص کو دور کرنے پر توجہ دی جاتی تو یہ ادارہ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اب نچلے طبقے کو اشیائے خوردنی کی خریداری میں ٹارگٹڈ سبسڈی کیسے فراہم کی جائے گی؟ایسے وقت میں جب عالمی ادارے پاکستان میں مسلسل بڑھتی شرح غربت کی جانب توجہ مبذول کرا رہے ہیں‘ یوٹیلیٹی سٹوروں کی بندش سے اشیائے ضروریہ کی گرانی کی صورت میں غربت میں مزید اضافے کا باعث خدشہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

’موذن مرحبا بروقت بولا‘
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
تعلیم اور ثقافت
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
Dear Judge Frank Caprio
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو