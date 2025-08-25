یوٹیلیٹی سٹوروں کی بندش
وفاقی کابینہ کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی مکمل بندش کی منظوری مہنگائی کے ستائے طبقے کو میسر آخری سہولت سے بھی محروم کرنے کے مترادف ہے۔کہا گیا ہے کہ وفاق کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز چلانے کے پیسے نہیں۔ رواں برس فروری میں قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے حکومت نے یوٹیلیٹی سٹوروں کو بند کرنے کے بجائے ان کی نجکاری کا اعلان کیا تھا مگر اب ان کی بندش سے سفید پوش اور نچلا طبقہ‘ جو تھوڑا بہت ریلیف میسر آ رہا تھا‘ اس سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ 1971ء میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بنیاد کم آمدنی والے طبقے کو معیاری اشیائے ضروریہ سستے داموں فراہم کرنے کے عزم سے رکھی گئی تھی اور بلاشبہ یوٹیلیٹی سٹورز مخصوص طبقے تک براہِ راست سبسڈی اور ریلیف پہنچانے کا بہترین ذریعہ تھے اور ان پر حکومتی پرائس لسٹ کی عملداری بھی آسانی سے یقینی بنائی جا سکتی تھی۔ اگر مکمل بندش کے بجائے انتظامی نقائص کو دور کرنے پر توجہ دی جاتی تو یہ ادارہ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اب نچلے طبقے کو اشیائے خوردنی کی خریداری میں ٹارگٹڈ سبسڈی کیسے فراہم کی جائے گی؟ایسے وقت میں جب عالمی ادارے پاکستان میں مسلسل بڑھتی شرح غربت کی جانب توجہ مبذول کرا رہے ہیں‘ یوٹیلیٹی سٹوروں کی بندش سے اشیائے ضروریہ کی گرانی کی صورت میں غربت میں مزید اضافے کا باعث خدشہ ہے۔