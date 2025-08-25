سیلاب کا خطرہ
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے شدید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریائوں میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کے بڑے دیائوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے سبب قصور اور گنڈاسنگھ ریجن میں متعدد دیہات زیرِ آب آ گئے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے ایک مراسلے کے ذریعے دریائے توی میں بھی پانی چھوڑنے کی اطلاع دی ہے۔ دریائے توی سے آنے والا سیلابی ریلا گجرات‘ منڈی بہاؤ الدین‘ چنیوٹ اور جھنگ سے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس وقت میدانی اور بالائی علاقوں میں بھی شدید بارشوں کے سبب دریا بپھرے ہوئے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ممکنہ خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ بھارت کی جانب سے ڈیموں سے کتنا پانی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے ہمارے علاقوں میں جو اثرات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ طوفانی بارشوں اور کلائوڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال کا تدارک ہمارے بس میں نہیں مگر مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے ان کے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے اور یہ اسی صورت ممکن ہو گا جب ہم اس کیلئے بروقت تیار ہوں۔ فوری نوعیت کے اقدامات میں پشتوں کو مضبوط بنانا‘ دریائوں سے ملحقہ بستیاں خالی کرانا‘ریلیف کیمپوں کا قیام اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا شامل ہیں تاہم سیلابوں سے مستقل بچائو کیلئے نئے آبی ذخائر‘برساتی جھیلیں اور ڈیم بنانا ازحد ضروری ہے۔