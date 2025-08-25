پاک چین دوستی، تعاون اور استحکام
چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے پاک فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیرمقدم کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاقِ رائے پر عملدرآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ انہوں نے دنیا میں پیدا ہوتی ہوئی غیر یقینی صورتحال میں پاک چین تعلقات کی مضبوطی کو علاقائی امن و استحکام کیلئے نہایت سودمند قرار دیا اور کہا کہ چین نے ہمیشہ اپنی علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔چینی وزیر خارجہ کے اس بیان کے الفاظ ہی دونوں ملکوں کے بیچ گہرے اعتماد کے رشتے کو سمجھنے کیلئے کافی ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب حال ہی میں چینی وزیر خارجہ نے پاکستان سمیت اس خطے کے تین ممالک کا دورہ کیا ہے۔ گزشتہ سوموار کو چینی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر نئی دہلی گئے‘ بدھ کے روز انہوں نے کابل کا دورہ کیا جہاں پاکستان‘ چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس ہوا‘ اور چینی وزیر خارجہ کے اس علاقائی دورے کی تکمیل جمعرات کو پاکستان کے دورے سے ہوئی۔اس میں دو رائے نہیں کہ پاک چینی دوستی اور اعتماد کا رشتہ بلند ترین سطح پر ہے اور دونوں ممالک حقیقی معنوں میں ’’ آہنی دوستی‘‘ میں ڈھل چکے ہیں اور تزویراتی شراکت داری کی معراج پر ہیں۔چین کی جانب سے پاکستان کے عالمی کردار کا خیر مقدم بذات خود بڑی خوش آئند پیش رفت ہے۔ یہ ان بدگمانوں کے واہموں کامسکت جواب ہے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو پاکستان اور چین کے تعلقات کے ساتھ تولنے کے عادی ہیں۔ چین کی جانب سے پاکستان کے عالمی کردار پر بھرپور اعتماد کا اظہار دونوں ملکوں کے تعلقات کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات پاکستان کی جانب سے بھی بارہا کہی گئی اور تاریخی طور پر تصدیق شدہ ہے کہ پاک چینی دوستی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ انمول اور سدا بہار دوستی ہے جس کی بنیادیں دونوں ملکوں کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ دفاعی شراکت داری اور عوامی تعلق اس دوستی کو اور مضبوط کرتاہے۔معاشی اور صنعتی شعبوں میں بھی اس تعلق کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔سی پیک کا پہلا دور‘ جو زیادہ تر انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر مبنی تھا مکمل ہو چکا۔ اب دوسرا دور جو حقیقی معنوں میں صنعتی اور معاشی ترقی پر مبنی ہوگا‘ کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چین کی بیشمار صنعتوں کا پھیلاؤ اس قدر ہے کہ انہیں بیرونِ ملک منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ ان صنعتوں کو پاکستان میں لانے اور یہاں کے بیروزگار نوجوانوں کو معاشی ترقی کیلئے مصروف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کی آدھی کے قریب آبادی خطِ غربت سے نیچے ہے۔ انہیں غربت سے کیسے نکالنا ہے‘ اس کا حل بھی ہمیں چین کی کیس سٹڈی سے ملتا ہے۔جس طرح چین نے اپنی آبادی کا معیار بلند کر غربت کا خاتمہ کیا‘ فی زمانہ اس سے بہتر نتائج دینے والا کوئی ماڈل نظر نہیں آتا۔ اس کیلئے صنعتکاری کی ضرورت ہے مگر ہمارے ہمارے ملک میں صنعتی ترقی کی شرح افسوسناک حد تک کم ہے۔بڑے پیمانے کی صنعتوں میں منفی نمو کے ساتھ روزگار کے مواقع کیونکر پیدا ہوں گے اور غربت کا خاتمہ کیسے ہو گا؟ ضروری ہے کہ پاک چین اعتماد اور گہرے رشتوں کے ثمرات صنعتی شعبے میں بکثرت ظاہر ہوں۔ ملک میں مواصلات کی رفتار اور سہولتوں کی بہتر ی کیلئے بھی چینی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں سڑکیں تو بن گئیں مگر ریلوے کے نظام میں بڑے پیمانے پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ صنعتی ترقی تیز رفتار ریلوے کے بغیر نہیں ہوتی؛ چنانچہ مین لائن کی تجدید اور توسیع کا جو منصوبہ دہائیوں سے لٹکا ہوا ہے اس کی جانب بھی پیشرفت ہونی چاہیے۔